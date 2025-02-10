Ustalara Saygı Anma Konseri: Barış Manço ve Cem Karaca Anıldı

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Rock müziğinin efsane isimleri Barış Manço ve Cem Karaca için "Ustalara Saygı Anma Konseri" düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin sanat ve kültür hayatında önemli bir yere sahip iki büyük sanatçı Barış Manço'yu 26'ncı, Cem Karaca'yı 21'inci ölüm yıl dönümünde düzenlediği konserle andı. Kültür Merkezi Lale Salonu'undaki konserde Göksel Doğançay, Anadolu Rock ve Türk müziğinin efsane isimlerinin unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Doğançay'ın performansı dinleyicilerden tam not alırken çocuklar da sahneye çıkarak "Güzel Günler Göreceğiz" şarkısını söyledi.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz ve Basın Yayın Şube Müdürü Hasan Eryılmaz da konseri dinleyenler arasında yer aldı.