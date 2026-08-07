Üsteğmen Atik, Sakatlıktan Sonra Ringlere Dönüyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığı sporcusu milli kick bokscu Üsteğmen Mehmet Emin Atik (29), Özbekistan'da katıldığı Dünya Kupası'nda ön çapraz bağının kopmasıyla yaşadığı ağır sakatlığın ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde geçirdiği ameliyat ve rehabilitasyon süreciyle yeniden ringe döndü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan ve 16 yıldır dövüş sporlarına ilgisi bulunan Üsteğmen Mehmet Emin Atik (29), 2023 yılından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığı bünyesinde kick boks yapıyor. 5 Türkiye şampiyonluğu kazanan Atik, 2023 Avusturya Dünya Kupası'nda 2'nci, 2025'te Türkiye'de düzenlenen Dünya Kupası'nda ise 1'inci oldu. Üsteğmen Atik'in kariyeri, 10 Ekim 2025'te Özbekistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ön çapraz bağının kopmasıyla sekteye uğradı. Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığı'ndaki antrenörleri ve komutanlarının yönlendirmesiyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvuran Atik, burada önce Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nde değerlendirmeye alındı. Hazırlık sürecinin ardından 28 Kasım 2025'te yaklaşık 2 saat süren operasyonla ameliyat edilen milli sporcu, 3 hafta sonra rehabilitasyon programına başladı. Atik, yeniden ringlere dönerek, hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hem de Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil ederek yeni madalyalar kazanmayı hedefliyor.

'MOTİVE EDEN UNSUR ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK'

Mehmet Emin Atik ise sporda kendisini motive eden en önemli unsurun Türk bayrağını temsil etmek olduğunu söyledi. Atik, "Tabii ki aynı zamanda asker kişiliğim olduğundan dolayı vatanıma hizmet ederek bunu sporla birleştirip uluslararası arenalarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve madalyalar kazanmak motive ediyor. Sakatlanınca tabii çok üzüldüm. Ancak burada ameliyat olduktan 3 hafta sonra fizik tedavi sürecime başlayarak yaklaşık 15 seans tedavi aldım. Şimdi fiziksel olarak daha iyi hissediyorum. Daha da iyi olacağına inanıyorum. Böyle bir ameliyattan sonra tekrar geri dönüş sağlayabilmek için yaşadığım süreçten dolayı kendimi güçlü hissediyorum" dedi.

'KASIM'DAKİ MÜSABAKALARA HAZIRLANIYORUM'

Atik, antrenmanlara 1 ay önce başladığını belirterek "Kasım ayında düzenlenecek olan Muay Thai Askeri Oyunları'na ve Kickboks Askeri Oyunları'na, ardından aralık ayında yapılacak müsabakaya hazırlanmaya çalışıyorum. Tahmini olarak kasım sonu, aralık başında tamamen ringlere dönmüş olacağım. Sonraki müsabakalarda Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek adına çalışmalarıma devam edeceğim. Milli forma altında ülkemizi temsil etmek çok gurur verici ve aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk. Asker kişiliğiyle vatanımıza en iyi şekilde hizmet ederken, milli sporcu olarak da ülkemizi uluslararası arenalarda en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmaya çalışıyoruz. İkisinin de ortak amacı Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmektir" dedi.

'ÖZEL ÖLÇÜM VE TEDAVİ YAPTIK'

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emre Adıgüzel, milli kick boks sporcusu Mehmet Emin Atik için bir hazırlık yapmalarının ardından ameliyata karar verdiklerini anlatarak, "Ameliyattan sonra da esas rehabilitasyon programına, hemen ardından da spora ve idmana geri dönüş için rehabilitasyon programlarına devam ettik. Cerrahi çok önemli. Ama cerrahi öncesinde ve sonrasında yapılan rehabilitasyon tedavileri de gerçekten büyük önem taşıyor. Şu anki güncel bilgiye göre ameliyat öncesinde rehabilitasyon süreçlerinin başlaması gerekiyor. Cerrahi öncesinde fizik tedavi ve rehabilitasyon programına başladık. Biraz hazırladıktan sonra kendisini ameliyata gönderdik. Ameliyattan sonra da kendisini tekrar sahaya döndürebilmek, ringe döndürebilmek için ona özel ölçümler ve tedaviler yaptık" dedi.

'REHABİLİTASYONLA SAHAYA DÖNDÜRMÜŞ OLUYORUZ'

Prof. Dr. Adıgüzel, sporcuda hedefin sadece ameliyat sonrasında ya da yaralanmadan sonra iyileşme sağlanınca yürümek olmadığını ifade ederek, "Sporcunun aynı zamanda ringe çıkabilmek, antrenmana dönebilmek, maça dönebilmek, ani hareketler, sıçramalar yapabilmek, sprint atabilmek gibi hedefleri var. Bunları sağlayabilmek adına biz de burada özelleşmiş sporcu fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçleri yürütmeye çalışıyoruz. Her hasta için cerrahi gerekmeyebileceğini, ancak iyi planlanmış bir rehabilitasyon süreciyle ön çapraz bağ yaralanmalarının iyi yönetilebileceğini de buradan ifade etmek istiyorum. Kısaca aslında cerrahi dizi toparlıyor ama rehabilitasyon sayesinde de biz sporcumuzu sahaya yeniden döndürmüş oluyoruz. Öncesinde ve sonrasında iyi planlanmış bir rehabilitasyonla birlikte süreci yönetmek gerekiyor. Çünkü sporcuda biz sadece, egzersiz yaptırmıyoruz. Aynı zamanda çok özel kas testleri, sıçrama testleri, çeviklik testlerini de yaparak onun sahaya yeniden dönmesini hedefliyoruz. Buradaki amacımız sadece yaralanma sonrasında koşabilmek değil; yeniden sakatlanma olmadan, dizde bir kireçlenme ya da ek bir problem olmadan sporcumuzu yeniden profesyonel hayatına döndürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.