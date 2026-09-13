Üstel, batan gemideki 14 kayıp için yeni arama gemisinin yarın başlayacağını açıkladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Türkiye'den yola çıkan bir arama-kurtarma gemisinin de yarın sabah itibarıyla çalışmalara başlayacağını duyurdu.

KKTC Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada Üstel, geminin batmasının ardından başlatılan kayıpları arama çalışmalarının 24 saat esasına göre aralıksız devam ettiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Arama çalışmalarına katılacak yeni gemi, bu akşam saat 20.00 sıralarında batık alanına ulaşacak ve yarın çalışmalarına başlayacaktır. Yeni geminin sahip olduğu teknik imkanlarla, denizin 554 metre altında bulunan batığın iç bölümlerine ulaşmayı ve kayıplarımıza erişmeyi hedefliyoruz."

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kayıplara ulaşmak için ellerindeki tüm imkanları kullandıklarını vurgulayarak, "Kayıp ailelerimiz bilmelidir ki devletimiz kayıplarından vazgeçmiş değildir. Kayıplarımıza ulaşmak için elimizdeki bütün imkanları kullanmaya ve çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Üstel, kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine baş sağlığı dileyerek, arama- kurtarma çalışmalarına tüm gücü ile destek veren Türkiye'ye teşekkür etti.

Girne'de batan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 14 yolcu hayatını kaybetti, kayıp 14 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.