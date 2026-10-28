ABD'de 1974'teki cinayetin faili Ted Bundy çıktı: 17 yaşındaki Melissa Ann Smith'i öldürdüğü DNA analiziyle belirlendi - Son Dakika
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ABD'de 1974'teki cinayetin faili Ted Bundy çıktı: 17 yaşındaki Melissa Ann Smith'i öldürdüğü DNA analiziyle belirlendi

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ABD\'de 1974\'teki cinayetin faili Ted Bundy çıktı: 17 yaşındaki Melissa Ann Smith\'i öldürdüğü DNA analiziyle belirlendi
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Utah eyaletinde 52 yıl önce cesedi ormanlık alanda bulunan Melissa Ann Smith cinayeti, gelişmiş DNA analiz yöntemleriyle aydınlatıldı. Yetkililer, nisan ayında Bundy'ye bağlanan Laura Ann Aime dosyasındaki bulguların Smith'ten alınan örneklerle karşılaştırıldığını açıkladı. 1989'da idam edilen seri katille bağlantılı olabilecek başka dosyalar da inceleniyor.

ABD'nin Utah eyaletinde 1974'te öldürülen 17 yaşındaki Melissa Ann Smith'in katilinin, DNA incelemeleri sonucunda Ted Bundy olduğu tespit edildi.

ABD basınındaki haberlere göre, Utah eyaletinde yetkililer, yaklaşık 52 yıldır çözülemeyen cinayetin gelişmiş DNA analiz yöntemleriyle aydınlatıldığını bildirdi.

İKİ CİNAYET ARASINDA BAĞLANTI KURULDU

Nisan ayında Laura Ann Aime'nin de Bundy tarafından öldürüldüğünün tespit edildiğini hatırlatan yetkililer, bu cinayet dosyasından elde edilen bulgular ile Smith'in cesedinden alınan DNA örneklerinin karşılaştırıldığını belirtti.

Yapılan incelemeler sonucu yetkililer, iki cinayet arasında bağlantı kurarak Smith'in öldürülmesinden de Bundy'nin sorumlu olduğu sonucuna vardı.

Yetkililer, eyalette Bundy ile bağlantılı olabilecek başka cinayet dosyalarının da incelendiğini bildirdi.

CESEDİ ORMANLIK ALANDA BULUNMUŞTU

Yerel bir emniyet müdürünün kızı olan 17 yaşındaki Melissa Ann Smith'in cesedi, 27 Ekim 1974'te ormanlık alanda bir avcı tarafından bulunmuş, yapılan incelemelerde genç kızın cinsel istismar ve işkenceye maruz kaldığı belirlenmişti.

30 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETMİŞTİ

ABD tarihinin en tehlikeli seri katillerinden biri olarak anılan Ted Bundy, 1974-1978 yıllarında 30 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmiş, 1989'da Florida eyaletinde idam edilmişti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri3. SayfaGüncelDünyaUtahSon Dakika

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