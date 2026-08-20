Üvey Oğlu Tarafından Vurulan Aziz Dönmez Defnedildi
Serdivan'da üvey oğlu tarafından vurulan Aziz Dönmez'in cenazesi toprağa verildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üvey oğlu tarafından tabancayla vurularak öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi.
Hamitabat Mahallesi'nde üvey oğlu A.Y.F'nin tabancayla ateş açması sonucu yaşamını yitiren Aziz Dönmez'in cenazesi, hastane morgundan alınarak Serdivan Kemalpaşa Mahallesi Merkez Camii'ne getirildi.
Dönmez'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Kazımpaşa Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.
Bu arada, gözaltına alınan A.Y.F'nin adli sürecinin sürdüğü öğrenildi.
Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi'nde dün üvey oğlu A.Y.F'nin (15) tabancayla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Aziz Dönmez (47) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayın ardından kaçan zanlı polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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