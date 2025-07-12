Üvey Oğul Bıçaklandı, Baba Tutuklandı

ÜVEY OĞLUNU BIÇAKLAYAN BABA TUTUKLADI
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı üvey oğlu Ferhat B.'yi göğsünden bıçakla yaralayan Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ferhat B.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
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