UYAP İhlali Davasında Savunmalar Yapıldı

08.05.2026 18:15
Ankara Adliyesi'nde 16 sanığın yargılandığı UYAP ihlali davasında savunmalar dinlendi.

Ankara Adliyesi'nde kendisine ve savcılara ait şifreyle Ulusal Yargı Ağı Sistemine (UYAP) girerek soruşturma dosyalarını kapatan zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, önceki celse esasa ilişkin mütalaanın açıklandığını hatırlatarak sanıklara savunmalarını yapmak üzere söz verdi.

Tutuksuz sanık Halil Ziya Zaimoğlu mütalaayı kabul etmediğini, hakkında rüşvet suçundan cezalandırma talep edildiğini ancak suça dair somut bir delil olmadığını söyledi.

Zaimoğlu, sanık Ahmet Yılmaz'ı da Muhammet Talha Bol'u da tanımadığını, Yılmaz'ın hakkındaki beyanlarını kabul etmediğini belirterek beraatini istedi.

Tutuksuz sanık Emrullah Doğanay ise kendisinin sanık değil, mağdur olması gerektiğini öne sürerek "Talha Bol'un baro kaydına güvendim, dolandırıldım. FETÖ üyeleri yüzünden bir yıl hapis yattım. Beraatimi istiyorum." dedi.

Tutuksuz sanık Ömer Faruk Bol, kendisine yöneltilen suçlamaların, ağabeyi firari Talha Bol'a yönelik olduğunu savunarak "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ben Talha Bol'un örgütle bağını da bilmiyordum. Sadece benden istediği ufak tefek işleri abim olması ve kendisine borçlu olmam sebebiyle yaptım, beraatimi talep ediyorum." beyanında bulundu.

Tutuklu sanık Ahmet Yılmaz ise önceki beyanlarını tekrar ettiğini ve üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirterek mahkemeden tahliyesini ve beraatini istedi.

Diğer tutuksuz sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ederek beraat talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Ahmet Yılmaz'ın avukatı da müvekkilinin yaklaşık bir yıldır tutuklu ve zor durumda olduğunu söyleyerek müvekkilinin tüm suçlardan beraatini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek celse arasında dosyada adı geçen mağdurların dinlenilmesine karar verdi.

Duruşma, 20 Mayıs'a ertelendi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un talebi üzerine, aralarında FETÖ şüphelilerinin de bulunduğu bazı dosyalarda para karşılığı usulsüz işlemler yaptığı ifade ediliyor.

Aynı zamanda Yılmaz'ın dosya numaralarını değiştirip evrak sildiği, taraf isimlerini değiştirdiği, dosyaların içini boşalttığı, bu işlemleri ise kendisinin ve birlikte çalışması nedeniyle şifrelerini bildiği savcıların UYAP oturumları üzerinden yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, Yılmaz'ın bu eylemleriyle toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ayrıca iddianamede, diğer 15 sanığın da "rüşvet verme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "gizliliğin ihlali", "resmi belgede sahtecilik" suçuna zincirleme şekilde azmettirme ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA

