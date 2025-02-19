Uyku Hapı Alan Alzheimer Hastası Yolcu Otobüsünde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Uyku Hapı Alan Alzheimer Hastası Yolcu Otobüsünde Hayatını Kaybetti

Uyku Hapı Alan Alzheimer Hastası Yolcu Otobüsünde Hayatını Kaybetti

Kayseri'den Bursa'ya giden 81 yaşındaki Alzheimer hastası Enver Ekiz, yolculuk öncesi aldığı uyku hapı sonrası otobüste hayatını kaybetti. Kızı, babasını uyandıramayınca durumu acil servise bildirdi.

19.02.2025 12:38  Güncelleme: 12:41
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KAYSERİ'den Bursa'ya gelen ve yolculuk öncesi uyku hapı içtiği öğrenilen Alzheimer hastası Enver Ekiz (81), yolcu otobüsünde hayatını kaybetti.

Kayseri'den kızı ve damadı ile memleketi Bursa'nın Karacabey ilçesine gelmek için Kayseri- Çanakkale seferini yapan yolcu otobüsüne binen Alzheimer hastası Enver Ekiz, iddiaya göre uyku problemi yaşadığı için yolculuktan önce uyku hapı içti. Otobüs Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne ulaştığında babasını uyandıramayan kızı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla terminale, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Enver Ekiz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiz'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin araştırılması için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otobüsteki yolcular seyahatlerine başka bir otobüsle devam etti.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: DHA

Acil Servis, Güvenlik, 3-sayfa, Kayseri, Ulaşım, Sağlık, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyku Hapı Alan Alzheimer Hastası Yolcu Otobüsünde Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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