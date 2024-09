Uysal Altundağ\'dan Adil Vergi Talebi

Güncel

TÜRK Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ,"Bizim talebimiz çok açık ve nettir. Biz, adil bir vergi düzenlemesi yapılmasını istiyoruz. Anayasada belirtildiği gibi az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını talep ediyoruz. Biz, ocak ayında aldığımız ücreti, aralık ayında da almak istiyoruz" dedi.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ sendikanın Bursa'da bulunan bir şubesin olağan genel kurulu toplantısına katıldı. Altundağ, sendika üyeleri tarafından konfeti ve meşalelerle karşılandı. Burada konuşan Altundağ, "Dünyanın her yerinde yaşanan kaos, küresel çalkantılar, iç karışıklıklar, göçler inanın bana bunların hepsi bizim ekmeğimize doğrudan etki yapıyor. Dünyada yaşanan her olumsuz gelişmenin sonunda bizler sıkıntılı günler geçiriyoruz. O nedenle bu günlerde ortaya koyacağımız birlik, beraberlik ve vereceğimiz mücadele bizim için hayati önem taşıyor. Her türlü olumsuzluğun, krizin bedelini tüm dünyada emekçiler ödüyor. Ancak biz artık bedel ödemek istemiyoruz. O nedenle büyüyeceğiz, güçleneceğiz, işimize, aşımıza hep birlikte sahip çıkacağız" diye konuştu.

Çok zor bir süreçten geçtiklerini belirten Altundağ, "Kayıplarımız sürekli artıyor. Alım gücümüz düşüyor. Bir de yürürlükteki vergi sistemi nedeniyle, soframızdan her gün bir dilim ekmek daha azalıyor. Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, biz ne kadar başarılı sözleşmeler imza atsak, ne kadar yüksek zam oranlarına imza atsak da enflasyon ve hayat pahalılığı artıyor. Enflasyon ve hayat pahalılığı bu şekilde devam ederse, üyelerimiz daha yüksek vergi dilimine girdikçe, koşullar daha da ağırlaşacak" ifadelerini kullandı.

'İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ'

Vergi yükünün çalışanların omzunda olduğunu dile getiren Uysal, "Yaşanılan bütün bu ekonomik sorunlara rağmen, bacalar tütüyor. Ancak unutmamak gerekir ki o çarkları döndüren bizleriz. Bacaları tüttüren bizleriz. Üretenler, emek verenler, elini taşın altına koyanlar bizleriz. Biz yalnızca hak ettiğimizi almak istiyoruz. Başka bir derdimiz yok. Hakkımızı almak içinde birliğimizi ve beraberliğimizi korumayı bilmeliyiz. Emekçinin üzerinde büyük bir yük oluşturduğu nedeniyle ücret vergisi her geçen gün büyüyor. Yılda 12 ay çalışıyoruz. 10,5 aylık elimize ücret geçiyor. Ülkemizdeki gelir vergisinin yüzde 65'lik bir kısmı emekçiler tarafından karşılanıyor. Avrupa Birliği ortalaması yüzde 35 olan vergi oranı, bizim ülkemizde yüzde 65'ten fazla gerçekleşiyor. Hem ücretlerimizden kesilen hem de ödediğimiz dolaylı vergilerle bütün vergi yükü maalesef biz çalışanların omzumuzdadır. Konfederasyonumuz başta vergi adaleti olmak üzere pek çok sorunların için bir süredir eylemler yapıyor. Biz de Türk Metal olarak mitinglere desteğimizi verdik. Bizim talebimiz çok açık ve nettir. Biz adil bir vergi düzenlemesi yapılmasını istiyoruz. Anayasada belirtildiği gibi az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi talep ediyoruz. Biz, ocak ayında aldığımız ücreti aralık ayında da almak istiyoruz. Biz çok şey istemiyoruz. Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Biz, evimize helal ekmek götürmek istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Yaşadığımız bütün sorunlar her zaman vardı. Her zaman da var olacak. Nerede insan varsa orada sorun da vardır. Önemli olan sorunlar değil, sorunlar karşısında insanların nasıl birlik olduklarıdır. Türk Metal Sendikası örgütlenme konusunda kendisini ispatlamış, bu konuda sendikal harekete örnek olmuş bir sendikadır" dedi.