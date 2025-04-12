Uysal, Çiftçilerin Don Felaketine Dikkat Çekti - Son Dakika
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Uysal, Çiftçilerin Don Felaketine Dikkat Çekti

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Saruhanlı'da zirai don afeti nedeniyle acil önlem çağrısında bulundu.

12.04.2025 18:59
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(MANİSA)– Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde zirai don olayından etkilenen çiftçilerle bir araya geldi. Uysal, "On yıllardır yaşanmamış bir afetle karşı karşıyayız" diyerek hükümete ve Tarım Bakanlığına çiftçileri rahatlatacak adımlar atılması çağrısında bulundu.

Manisa programı kapsamında ilk olarak Saruhanlı Ziraat Odasını ziyaret eden Uysal, Oda Başkanı Aydoğan Okur'dan don olayının oluşturduğu hasara ilişkin bilgi aldı. Ardından Gümülceli Mahallesi'ne geçen Uysal, burada üzüm bağlarında incelemelerde bulundu ve çiftçilerle görüştü.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uysal, yaşanan afetin boyutlarına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"On yıllardır yaşanmamış bir afetle karşı karşıyayız. 1 milyon hektar alanı ilgilendirecek bir afetin yaşandığı bütün bu bölgede verilere bakınca, ziraat odaları temsilcilerini dinleyince bu ölçekte bir afetin yaşandığını görüyoruz. Umulmadık bir dönemde, nisan ayında böyle bir don olayının yaşanmış olması üzümden başlayarak bütün ürünlerde büyük zayiatların olduğunu gösteriyor. Zaten Türk çiftçisi uzun dönemdir adeta Türk tarımı tasfiye edilecek politikalarla karşı karşıyaydı."

Bu tür şokların hem çiftçileri gelir kaybına uğrattığını hem ülke ekonomisinde zarara yol açtığını anlatan Uysal, "Önümüzdeki süreçte de büyük zararlar görüyoruz. Kısa vadeli yapılacak işler var. Orta vadeli, uzun vadeli yapılacak işler var. Çok süratle alınması gereken tedbirler var." dedi.

Uysal, çiftçilerin yaşadığı ekonomik yükün daha da ağırlaştığını, borç yükünün telafi edilemez eşiğe geldiğini belirterek, zararın gelecek yıllara aksetmemesi için hükümetin ve ilgili kurumların tedbir alması gerektiğini anlattı.

Zirai don olayının kamuoyunda yeterince gündeme gelmediğini ifade eden Uysal, "İşin vahameti, buradaki afetin büyüklüğü maalesef Türkiye'de kamuoyuna yansımış durumda değil. Çok süratle hükümetin de Tarım Bakanlığının da çiftçilerimizi rahatlatacak açıklamalar yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Bilinçli bir ihanet var"

Üzüm bağlarında çiftçileri dinleyen Uysal, bir çiftçinin "El atın şu köylünün, çiftçinin, tarımın durumuna" demesi üzerine şunları kaydetti:

"Biz ithalatı meziyet, başarı diye sunduk. Yarın öyle bir gün gelecek ki 'Paramız var ki ithal ediyoruz' diyenler, çiftçi ithal etmek mecburiyetinde kalacak. 2010 yılından bu yana sadece tarımda da değil, tarım hayvancılık 11,3 milyar dolarlık ithalat yapmışız. Kendi insanınıza vermediğinizi başka ülkelere veriyorsunuz. Ama burada zafiyet yok. Bilinçli bir ihanet var. Bilerek ve isteyerek bunu yapıyorlar.

"Ciğeri kediye emanet etmekte ısrar etmeyeceğiz"

Maalesef bugün özellikle tarımdan başlayarak 20 yıldır bir tasfiye programını yürüttüler. 'Günün sonunda enflasyon oluyor' diyerek çiftçinin girdisine müdahale etmeyip, çıktı fiyatlarını baskılayarak günü geçirmenin telaşı içerisindeler. Üstüne bu tür 1 milyon dekar alanı kapsayacak felaketler önümüzdeki süreçte daha büyük zafiyetler, gelir kayıpları, zincirleme işsizlikten tutalım... Son 20 yılda kaybeden üç kesim var; bir Türk köylüsü ve çiftçisi, iki Türkiye'de esnaflar, üç emeklilerden başlayarak ücretli kesim. O yüzden ciğeri kediye emanet etmekte ısrar etmeyeceğiz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uysal, Çiftçilerin Don Felaketine Dikkat Çekti - Son Dakika

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