Uysal'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika
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Uysal'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Uysal\'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, zaferin Türk milletinin istiklalini ve Cumhuriyet'in kuruluşunu inşa ettiğini belirterek, tüm şehitleri rahmetle andı ve bayramı kutladı.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Türk Milletinin şanlı tarihinin, yiğitliğinin, mücadele azminin tarihe not düşüldüğü, Türk Milletinin ebedi istiklalini sahada inşa eden, ebediyen yaşayacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu ilan eden zaferimiz, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramına ilişkin yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türk Milletinin şanlı tarihinin, yiğitliğinin, mücadele azminin tarihe not düşüldüğü, Türk Milletinin ebedi istiklalini sahada inşa eden, ebediyen yaşayacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu ilan eden zaferimiz, 30 Ağustos ZaferBayramı kutlu olsun.

Asırlardır esarete boyun eğmemek, hürriyetini terk etmemek, vatan bellediği topraklardan kutlu bir miras anlayışı, şehitlerin emaneti bilinciyle vazgeçmeyeceğini dünyaya ilan eden Aziz milletimizin tarihteki en şanlı zaferlerinden biri bugün. 26 Ağustos'ta Kocatepe'de başlayan mücadelenin sonunda Türk Milletinin kudretini, kabiliyetini, karakterini bizlere bir kez daha gösteren 30 Ağustos Zaferi, bugün de hem Türk milletine ve Türk Devletinin dirliğini, birliğini önemseyenlere, hem de bu birliğe, dirliğe kast etmeye yeltenenlere, topraklarımıza göz dikenlere en güzel meseldir.

Vesilesiyle milletimizin asaletine, cesaret ve azmine, milletimizin sahip olduğu niteliklere güvenerek kurtuluşa giden yolda milletimize Liderlik eden Ebedi Başkomutanımız Atatürk'e ve o günden bugüne vatan savunması için şehadete eren nice Kahraman Yigite rahmet olsun. Biz kutlamaya, anmaya, devraldığımız cesaret ve azmi, vatan ve devleti ilelebet korumaya devam edeceğiz. Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uysal'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

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