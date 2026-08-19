Uysal: PKK'lı serbest bırakılırken gazilere müdahale ediliyor - Son Dakika
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Uysal: PKK'lı serbest bırakılırken gazilere müdahale ediliyor

Uysal: PKK\'lı serbest bırakılırken gazilere müdahale ediliyor
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, er gazi ve şehit yakınlarının Güvenpark'tan çıkarılmasına tepki göstererek, 'PKK'lı teröristleri serbest bırakmak için kanun çıkarılırken, Kızılay'da dertlerini anlatmak için direnen gazilere emniyet güçleri müdahale ediyor' dedi.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, er gazi ve şehit yakınlarının sabaha karşı Güvenpark'tan çıkarılmasına ilişkin, " PKK'lı teröristleri serbest bırakmak için kanun çıkarılırken, Kızılay'da dertlerini anlatmak için direnen gazilere emniyet güçleri müdahale ediyor" dedi.

Er şehit yakınları ve er gaziler, Güvenpark'ta sürdürdükleri oturma eyleminin 38'inci gününde polis müdahalesiyle parktan çıkarıldı, gaziler ve şehit aileleri, Gazi Uyumevi'ne götürüldü. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, er gazi ve şehit yakınlarının sabaha karşı Güvenpark'tan çıkarılmasına ilişkin, şu açıklamada bulundu:

"Memleketin halinin özeti; PKK'lı teröristler serbest bırakmak için kanun çıkarılırken, Kızılay'da dertlerini anlatmak için direnen gazilere emniyet güçleri müdahale ediyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uysal: PKK'lı serbest bırakılırken gazilere müdahale ediliyor - Son Dakika

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