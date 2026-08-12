Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: "Türkiye, çölde açan bir çiçek gibi"

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi'nde düzenlenen 6'ncı Çerkesya Gençlik ve Aile Kampı'nda, " Türkiye'miz Doğu ulusları için çok önemli bir fark üretiyor. Adeta çölde açan bir çiçek gibi, hiç olmayacak bir coğrafyada müthiş bir kültürler mozaiği" dedi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi'nde düzenlenen 6'ncı Çerkesya Gençlik ve Aile Kampı'na katıldı. Program, Çerkesya Gençlik ve Aile Kampı'nın dördüncü buluşması sırasında çekilen "Kayıp Müzik" belgeselinin gösterimiyle başladı. Gösterimin ardından ise Başkan Uysal'ın söyleşi programı gerçekleşti.

"KÜLTÜRLER MOZAİĞİ"

Türkiye'nin farklı kültürlerin bir arada yaşaması açısından önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Başkan Uysal, "Türkiye'miz Doğu ulusları için çok önemli bir fark üretiyor. Adeta çölde açan bir çiçek gibi, hiç olmayacak bir coğrafyada müthiş bir kültürler mozaiği" dedi. Bu mozaiğin eşit vatandaşlık idealini ortaya çıkardığını belirten Başkan Uysal, "Bundan ortaya çıkan bir anayasal ulus sözleşmesi ve bundan kaynaklanan, bundan neşet eden bir eşit vatandaşlık ideali muhteşem. Doğu milletlerinde örneği yok" diye konuştu. Türkiye'nin tarih boyunca yoğun göçlere sahne olduğunu belirten Başkan Uysal, göçün çoğu zaman beraberinde acılar getirdiğini belirtti. Çerkes toplumunun da bu acıyı en ciddi şekilde yaşamış toplumlardan biri olduğunu kaydeden Uysal, "Tekrar etmemesini, gelecek kuşaklarımızın benzer şeyler yaşamamasını temenni ediyoruz" dedi.

"KARDEŞ KENT OLMAYA HAZIRIZ"

Başkan Uysal, Çerkes kültürünün korunmasına yönelik çalışmaları da takdir ettiğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin en cefakar, en vefakar, en güçlü topluluklarından biri olarak sizlerin varlığı bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bir güvencedir. Onurdur, kıvançtır. Çerkes kültürünü korumayla ilgili bütün çabalarınızı yürekten takdir ediyorum. Bizim kardeşlerimizin ana yurdu, bizim de ana yurdumuzdur" ifadelerini kullandı.

Muratpaşa Belediyesi'nin farklı kentlerle kurduğu kardeş kent ilişkilerine de değinen Başkan Uysal, belediyenin Adıge coğrafyasından herhangi bir şehirle kardeş kent olmaya her zaman hazır olduğunu dile getirdi.

Başkan Uysal'ın konuşmasının ardından kamp programında "Düğün" adı verilen gösteri gerçekleştirildi.