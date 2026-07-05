Uyum Eğitimi Programı Güncellendi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıflara uygulanan 1 haftalık Uyum Eğitimi Programı'nı güncelledi. Velileri de sürecin içine alan program, kısa süreli bir uygulama olmaktan çıkarılarak okul, aile ve öğretmenin birlikte yürüttüğü ve tüm eğitim-öğretim yılı boyunca sürecek bütüncül bir gelişim modeline dönüştürüldü.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda güncellenen Uyum Eğitimi Programı, bu yıl yeni bir yaklaşımla uygulanacak. Daha önceki yıllarda ağırlıklı olarak öğrencilerin okula alışma süreçlerine odaklanan program, yeni yaklaşımla velileri de sürecin etkin bir paydaşı haline getiriyor. Uyum süreci, kısa süreli bir uygulama olmaktan çıkarılarak okul, aile ve öğretmenin birlikte yürüttüğü ve tüm eğitim-öğretim yılı boyunca sürecek bütüncül bir gelişim modeline dönüştürüldü. Değişen aile yapısı, toplumsal yaşam koşulları, dijitalleşmenin etkileri ve artan sosyal-duygusal ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hazırlanan programla, ailelerin eğitim süreçlerindeki rolünün güçlendirilmesi amaçlanıyor. Uyum Haftası'nda başlayacak olan süreç, yıl boyunca okul yöneticileri, sınıf, branş ve rehber öğretmenlerin katılımıyla hazırlanan ortak bir etkinlik ve rehberlik takvimi doğrultusunda işletilecek.

VELİLERE REHBERLİK VE DİJİTAL İÇERİK DESTEĞİ

Program kapsamında velilere okul kültürü, işleyişi, çocukların gelişim özellikleri ve yıl boyunca yürütülecek programlar hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılacak. Ayrıca bakanlık tarafından sunulan eğitim materyalleri, dijital içerikler ve 'Veli Randevu Sistemi' gibi uygulamalar tanıtılarak ailelerin okul yaşamına bilinçli katılımı desteklenecek. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemli bileşenleri olan erdem, değer ve eğilimlerin, aile katılımıyla ev ortamında da sürdürülmesi ve kalıcı davranışlara dönüşmesi hedeflenecek. MEB'in aile katılımını güçlendirmeye yönelik sürdürdüğü 'Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi' ve okul öncesi için her ay yayımlanan 'Aile Eğitim Bülteni' gibi çalışmalar, bu yeni programla desteklenecek. 'Aile On Yılı' kapsamında hayata geçirilen programla, velilerin çocuklarının eğitim yolculuğuna okul ile birlikte eşlik etmesi, okul-aile iş birliğinin sürdürülebilir kılınması ve eğitimde ortak sorumluluk kültürünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.