Uyuşturucu Bağımlılığına Son: M.E'nin Başarı Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uyuşturucu Bağımlılığına Son: M.E'nin Başarı Hikayesi

Uyuşturucu Bağımlılığına Son: M.E\'nin Başarı Hikayesi
12.07.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 yaşında uyuşturucu kullanmaya başlayan M.E, YEDAM desteğiyle 22 yıllık bağımlılığını yendi.

Hatay'da 14 yaşında uyuşturucu kullanmaya başlayan M.E, 22 yıl süren bağımlılığını Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) desteğiyle geride bıraktı.

Merkez Antakya ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki boya ustası M.E, arkadaşlarının da etkisiyle 14 yaşında uyuşturucu kullanmaya başladı.

Bu süreçte evlenen ve 1 çocuğu dünyaya gelen M.E, madde kullanımı nedeniyle ailesi ve çevresiyle sorunlar yaşadı.

Yaşadığı sıkıntılı süreçten kurtulmaya karar veren M.E, ailesinin yönlendirmesiyle YEDAM'a başvurdu.

YEDAM ekiplerinin takibinde bir süre hastanede tedavi gören M.E. daha sonra merkezde destek almaya devam etti.

Yaklaşık 2 yıldır uyuşturucu kullanmayan ve hayatında yeni sayfa açan M.E, bu süreçte aile ilişkilerini de düzelterek ikinci kez evlat sahibi oldu.

"Sosyal yaşantım çok güzel"

M.E, AA muhabirine, arkadaş ortamı ve aynı binada oturduğu alt komşusunun etkisiyle küçük yaşlarda madde kullanımına başladığını söyledi.

Uyuşturucu kullandığı süreçte aile sorunlarının yanı sıra mesleğinde de sıkıntılar yaşadığını anlatan M.E, "İş hayatıma çok yansıdı, çok müşteri kaybettim çünkü 'Yarın geleceğim, bir gün geleceğim.' diyerek yalan söylüyorsun." dedi.

M.E, YEDAM sayesinde hayatının tamamen değiştiğini dile getirdi.

Uyuşturucudan kurtulduktan sonra yaşantısının çok güzel hale geldiğini anlatan M.E, şöyle konuştu:

"Madde kullanırken kızımla ders çalışmış, eşimle sohbet etmiş ya da ailemle gezmeye gitmiş değilim. Yeşilay'dan aldığım destekten sonra sosyal yaşantım çok güzel. Beynim yavaş yavaş kendini toparlıyor. Madde kullandığım süreçte eşim iki defa düşük yapmıştı, bıraktıktan sonra bir oğlum oldu."

M.E, gününün en kıymetli vakitlerini okul çağındaki kızı ile küçük oğluna ayırdığını ifade etti.

"Aileler evlatlarını dışlamasınlar çünkü aile bağı çok önemli"

Ailesinin süreçte en büyük destekçisi olduğunu belirten M.E, şöyle devam etti:

"Ailem yanımda olmasaydı belki daha kötü olabilirdim. Eşimden de Allah razı olsun hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı. Aileler çocuklarına sahip çıksınlar, önemli olan aile bağı, ben evli olmasaydım belki de daha kötü olacaktım. Aileler evlatlarını dışlamasınlar çünkü aile bağı çok önemli. Konuşarak düzelir, reddederek çocuğunu kaybedersin."

M.E, kendisi gibi uyuşturucu tuzağına düşen birçok arkadaşına YEDAM'ı tavsiye ettiğini ve bu sayede bir arkadaşının da madde kullanımını bıraktığını anlattı.

"Danışanımız 2 yıldır temizlik sürecini koruyor"

YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Zehra Bulut da M.E'nin 2 yıldır merkezlerine geldiğini dile getirdi.

M.E. ile merkezdeki görüşmelerin gizlilik içinde yürütüldüğünü anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"Danışanımız bu süreçte düzenli olarak görüşmelerine devam etti, 2 yıldır temizlik sürecini koruyor. Bu süreçte hem atölyelerimize katıldı hem de iş bulma ve ekonomik destek gibi hayatına yönelik destek sağlamaya yardımcı olduk."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Bağımlılığına Son: M.E'nin Başarı Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu
Rusya’da 4 gemiye İHA saldırısı: Can kaybı var Rusya'da 4 gemiye İHA saldırısı: Can kaybı var
Bu kadınlar takdiri hak ediyor: Kavurucu sıcakta ekmek paralarını böyle kazanıyorlar Bu kadınlar takdiri hak ediyor: Kavurucu sıcakta ekmek paralarını böyle kazanıyorlar

11:47
Netanyahu’dan Graham’a veda: İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti
Netanyahu'dan Graham'a veda: İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti
11:34
Trump’tan Graham için taziye mesajı Yıllar önce söyledikleri yeniden gündemde
Trump'tan Graham için taziye mesajı! Yıllar önce söyledikleri yeniden gündemde
10:58
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
10:56
Lindsey Graham’ın son durağı Kiev oldu Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü
Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü
10:16
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor Pompacıdan genç kadın için olay sözler
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadın için olay sözler
10:14
Fatih’te 3 kişi kadına taciz ve gasp girişimi
Fatih'te 3 kişi kadına taciz ve gasp girişimi
10:03
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
09:45
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 12:35:07. #7.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Bağımlılığına Son: M.E'nin Başarı Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.