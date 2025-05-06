Uyuşturucu Etkisiyle Dereye Düşen Firari Ölü Bulundu - Son Dakika
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Uyuşturucu Etkisiyle Dereye Düşen Firari Ölü Bulundu

Uyuşturucu Etkisiyle Dereye Düşen Firari Ölü Bulundu

Denizli'de izne çıkan firari Yılmaz Kayık, dere yatağında ölü bulundu; uyuşturucu etkisiyle boğulmuş olabilir.

06.05.2025 12:39
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DENİZLİ'de izinli çıktığı cezaevine dönmeyince firari olarak aranan Yılmaz Kayık (35), dere yatağında ölü bulundu. Kayık'ın kullandığı ileri sürülen uyuşturucunun da etkisiyle dereye düşüp boğulduğu değerlendiriliyor.

Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'ndeki Aksu Deresi kenarında, dün, sürüsünü otlatan çoban dere yatağında erkek cesedi olduğunu görüp durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, üzerinden kimliğini belirten belge çıkmayan cesedin, Yılmaz Kayık'a ait olduğunu belirledi. Kayık'ın 'Uyuşturucu satmak' suçundan yattığı Kırklareli Cezaevi'nden bir süre önce nakledildiği Denizli Kocabaş Açık Cezaevi'nden, 21 Nisan'da 10 günlük izne çıktığı ortaya çıktı. İzni 30 Nisan'da biten Yılmaz Kayık'ın cezaevine dönmemesi nedeniyle firari olarak arandığı da ortaya çıktı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, Yılmaz Kayık'ın, dere kenarına gelip, ayakkabısını ve çoraplarını çıkardıktan sonra, kullandığı ileri sürülen uyuşturucunun da etkisiyle dereye düştüğü ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi. Kayık'ın eşyaları da dere kenarında bulundu. Jandarma ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından Kayık'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı'nın morguna götürüldü.

Kaynak: DHA

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