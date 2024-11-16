Uyuşturucu Hükümlüsü Eskişehir'de Yakalandı

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Eskişehir'de 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R'yi yakalayan ekipler, bu kişiyi işlemlerin ardından cezaevine teslim etti.