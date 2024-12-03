Uyuşturucu Kaçakçısı Keçiören'de Yakalandı

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"Uyuşturucu kaçakçılığı" iddiasıyla kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova, Keçiören'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkmenistan adli makamlarınca "uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan kırmızı bültenle aranan Yegenova'nın Keçiören ilçesinde olduğunu belirledi.

Ekiplerce yapılan operasyonla gözaltına alınan Yegenova'nın adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.