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Uyuşturucu kullanan çocuklarına sinir krizi geçiren kadın satırla yola çıktı - Son Dakika
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Uyuşturucu kullanan çocuklarına sinir krizi geçiren kadın satırla yola çıktı

Şanlıurfa'da çocuklarının uyuşturucu kullandığını öğrenen Fatma D., sinir krizi geçirerek elinde satırla yola çıktı. Trafik akışının durduğu yolda bağıran kadın, eşinin gelip satırı almasının ardından baygınlık geçirince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan kadının çocuklarına sinir krizi geçirdiği belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Uyuşturucu kullanan çocuklarına sinir krizi geçiren kadın satırla yola çıktı
08.01.2024 - 17:11,  Güncelleme: 17:13
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ŞANLIURFA'da çocuklarının uyuşturucu kullandığını öğrenip, sinir krizi geçirdiği öne sürülen Fatma D., elinde satırla yola çıktı. Trafik akışının durduğu yolda bağıran kadın, eşinin gelip satırı almasının ardından baygınlık geçirince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, elinde satır olan Fatma D., yolu kesip bağırmaya başladı. Kısa sürede toplanan kalabalık, kadını sakinleştirmeye çalıştı. Kimsenin elinden satırı alamadığı ve "Kocam buraya gelsin" diye bağıran kadının bir süre sonra yanına eşi Müslüm D. geldi. Müslüm D.'nin satırı elinden almasının ardından Fatma D., baygınlık geçirdi. Onlarca kişinin meraklı gözlerle izlediği kadın daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kadının çocuklarının uyuşturucu kullandığını öğrendiği için sinir kriz geçirdiği belirtildi. ?Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Uyuşturucu kullanan çocuklarına sinir krizi geçiren kadın satırla yola çıktı - Son Dakika
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