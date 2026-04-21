Hayrabolu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınevler Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.
Aramada uyuşturucu ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu bulundu
Şarköy ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Uyuşturucu hap ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Uyuşturucu Operasyonları: 3 Gözaltı
