Uyuşturucu Operasyonlarında 2.656 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik son 3 hafta içinde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 656 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından aralarında Ankara, İzmir ve İstanbul'un da bulunduğu 78 ilde yapılan operasyonlarda 1 ton 806 kilogram uyuşturucu ve 8 milyon 437 bin uyuşturucu hap ele geçirildiği bilgisini verdi.

Operasyonlarda 2 bin 656 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, "Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele, yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, zehir tacirlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı.