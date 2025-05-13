Uyuşturucu Operasyonlarında 339 Kilo Ele Geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari ve Van'da jandarma operasyonlarında; 145 kilo metamfetamin, 143 kilo eroin ve 51 kilo skunk ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Hakkari'de Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, uyuşturucu arama köpeğiyle bir evde yapılan aramada; 143 kilo eroin, 25 kilo metamfetamin ve 21 kilo skunk olmak üzere toplam 189 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da ise Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı'nca çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 120 kilo metamfetamin ve 30 kilo skunk olmak üzere toplam 150 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

'BU MÜCADELE, GENÇLERİMİZİ KORUMA MÜCADELESİDİR'

Bakan Yerlikaya, Hakkari ve Van'da toplamda 339 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini belirterek, "Hakkari ve Van valimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılarımızı, il jandarma komutanlıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir" dedi.