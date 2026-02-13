Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düzağaç beldesindeki uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.
Ekipler, otobüsteki E.A. ile E.D'nin üst aramasında 557 sentetik ecza hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerden E.A'ya adli işlem uygulanıp bırakıldı, E.D. ise adliye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?