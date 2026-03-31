Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uyuşturucu Operasyonu: 255 Gözaltı, 99 Tutuklama

31.03.2026 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu satan şüphelilere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 255 kişiden 99'unun tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığınca bazı şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilere yönelik 960 narkotik ve asayiş ekibinin katılımıyla 25 ilde operasyonlar düzenlendi, 3 milyon 59 bin uyuşturucu hap ile 325 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 255 zanlıdan 99'u tutuklandı, 35'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 14:19:08. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.