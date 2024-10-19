Samsun'un Çarşamba ilçesinde aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma çerçevesinde zanlı S.G'nin aracında arama yapıldı.
Aramada, 559 sentetik ecza hapı, 20 gram esrar, uyuşturucu öğütme aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Zanlı S.G. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Operasyonu: 559 Hap ve Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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