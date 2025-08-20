Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tanışma Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Adreste 700 sentetik hap ve 0,84 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, şüpheli M.U'yu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
