Uyuşturucu Operasyonunda 1.13 Milyar TL Değerinde Narkotik Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı, Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 1 milyar 130 milyon TL değerinde '310 kilogram esrar ve '291 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda '310 kilogram esrar, '291 kilogram kokain cinsi uyuşturucu madde yakalandı. Ticaret Bakanlığı, yüzyılın küresel felaketi olarak değerlendirdiğimiz uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmekte; gençlerimizi ve toplumumuzu korumaya devam etmektedir. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerimizin titiz çalışmaları neticesinde, gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla 1 milyar 130 milyon TL değerinde uyuşturucu madde yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturmalar, Hopa ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, dürüst ticaret erbabını korumak ve gençlerimizi uyuşturucu illetinden uzak tutmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

Haber: ANKARA,