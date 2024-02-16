Uşak, Bursa ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Uşak, Bursa ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

Uşak, Bursa ve İzmir\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

Uşak, Bursa ve İzmir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheliden 12'si tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 12'si çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda ayrıca 1 firari şüpheli de yakalanmıştı.

16.02.2024 18:17
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Uşak, Bursa ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 12'si çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Şubat'ta Uşak, Bursa ve İzmir'de belirlenen 15 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 14 şüpheliyi yakalamıştı.

Hakkında yakalama kararı bulunan 1 firari şüpheli ise aynı gün gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uşak, Bursa ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak, Bursa ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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