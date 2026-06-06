Uyuşturucu Operasyonunda 13 Tutuklama - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonunda 13 Tutuklama

06.06.2026 12:40
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Bitlis merkezli operasyonda 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Bitlis merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çalışması yürüttü.

Özel harekat timlerinin de desteğiyle sokak satıcılarına yönelik Bitlis, Van ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyonda, 1388 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 57,48 gram sentetik uyuşturucu, 8,47 gram esrar, hassas terazi ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Bitlis, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Operasyonunda 13 Tutuklama - Son Dakika

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