Uyuşturucu Operasyonunda 16 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonunda 16 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Uyuşturucu Operasyonunda 16 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Niğde Ulukışla'da düzenlenen operasyonda 16 kök kenevir ve 140 gram esrar ele geçirildi.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kök kenevir ve 140 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında Hasangazi köyüne operasyon düzenledi.

İki şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 16 kök kenevir bitkisi, 140 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği ile 40 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uyuşturucu Operasyonunda 16 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika

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