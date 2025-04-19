Uyuşturucu Operasyonunda 30 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

ANKARA merkezli 4 ilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 93 şüpheliden işlemleri tamamlanan 30 kişi adliyeye sevk edildi. 29 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen toplam 119 şüpheliye yönelik 17 Nisan'da Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Tutuklu bulunan 11 şüpheli haricinde hakkında gözaltı talimatı verilen 93 şüpheli yakalandı.

İfade işlemleri biten 30 kişi adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 29 şüpheli 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki diğer şüphelilerin sorgulanmasına, firari şüphelilerin de yakalanmasına yönelik işlemlere devam ediliyor.