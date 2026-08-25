Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı
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Hakkari ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 265 kg skunk ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari ve Samsun'da düzenlenen uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarda 4 şüphelinin yakalandığını, 3'ünün tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Hakkari ve Bafra Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 265 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğeri hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Hakkari, Samsun, Güncel, Son Dakika

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