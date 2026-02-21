Uyuşturucu Operasyonunda Kurtarılan Maymun 'Portakal' - Son Dakika
Uyuşturucu Operasyonunda Kurtarılan Maymun 'Portakal'

Uyuşturucu Operasyonunda Kurtarılan Maymun \'Portakal\'
21.02.2026 11:56
'Portakal' isimli maymun yavrusu, karantina sürecinin ardından Antalya'daki barınağa yerleştirildi.

Antalya'da uyuşturucu şüphelilerinin elinden kurtarılan maymun yavrusu "Portakal", karantina sürecinin sona ermesinin ardından daha önce çeşitli operasyonlarda ele geçirilen hayvanların bulunduğu barınağa yerleştirildi.

Antalya'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir evde bulunarak el konulan 4 aylık erkek rhesus cinsi maymun yavrusunun rehabilitasyon süreci Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda tamamlandı.

Yaşam parkının veteriner kliniğinde röntgeni çekilen, kan örnekleri alınan, iç ve dış parazit incelemeleri tamamlanan "Portakal", kentte daha önce kendisi gibi çeşitli operasyonlarda ele geçirilen 4 yavru ve 2 yetişkin maymunun bulunduğu kafese yerleştirildi.

Portakal yemeyi çok seviyor

Ziyaretçilerin "yetimler barınağı" adını verdiği kafeste yeni ailesine alıştığı ve yetişkin bireylerin yanından hiç ayrılmadığı gözlenen maymun yavrusu, ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.

Turunçgilleri çok sevdiği için "Portakal" adı verilen maymun yavrusu, veterinerler ve bakıcıları tarafından yakın takip ediliyor.

Sebze ve kuru yemiş ile beslenen maymun yavrusuna dengeli olarak da zaman zaman çok sevdiği için portakal da veriliyor.

350 ile 500 gram arası mevsimsel sebze tüketiyor

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda görevli veteriner hekim Oğulcan Demir, AA muhabirine, maymun yavrusu Portakal'ın yeni yaşam alanında mutlu olduğunu söyledi.

Sağlığının da her geçen gün iyiye gittiğini, iştahının da açıldığını ifade eden Demir, "Portakal ve diğer maymunlara kilogramına uygun ortalama 350 ila 500 gram mevsimsel sebze, kontrollü meyve, yer fıstığı ve haftalık protein desteği veriyoruz." dedi.

Maymun yavrusunun ayrıca davranışsal streslerini gözlemlediklerini, yeni barınağına alışma sürecinin kendileri için önemli olduğunu dile getiren Demir, "Burada ona anne ve baba gibi davranan yetişkin bireyler Kapşon ve Maykıl var. Yavruyu hemen sahiplendiler. Maymun yavrusu 'Portakal', operasyonla ele geçirilip bize teslim edilen yavru maymunlarla aynı alanda yaşıyor. Ziyaretçiler, 'yetimler barınağı' adını verdikleri bu alana gelerek maymunları izliyor. Portakal'ın özellikle portakal yediği anlar, ziyaretçiler ve küçük çocukların ilgisini çekiyor." diye konuştu.

Demir, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile imzaladıkları protokol kapsamında yurt dışından kaçak yollarla getirilen, yasak olmasına rağmen evlerde beslenen ve satışının yapıldığı tespit edilen hayvanların, el konulması halinde koruma altına alındığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Operasyonunda Kurtarılan Maymun 'Portakal' - Son Dakika

SON DAKİKA: Uyuşturucu Operasyonunda Kurtarılan Maymun 'Portakal' - Son Dakika
