Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheli B.U'nun Şeyh Sinan Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi, B.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.