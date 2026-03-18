Uyuşturucu Satarken Yakalanan Mağdur 12 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
Uyuşturucu Satarken Yakalanan Mağdur 12 Yıl Hapis Cezası Aldı

18.03.2026 18:33
Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan M.D., 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 125 bin lira para cezası aldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 4 Ekim 2025'te Sümer Mahallesi'ndeki evinde poşete gizlediği 18,06 gram sentetik uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, sanığın evinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ve benzer suçlardan sabıkalı olduğunu da bildirerek, M.D'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.D. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Satarken Yakalanan Mağdur 12 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Uyuşturucu Satarken Yakalanan Mağdur 12 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
