Uyuşturucu Satıcısı Dron ile Yakalandı

İstanbul Tuzla'da sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheli, polisin dron destekli operasyonuyla yakalandı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Aydınlı Mahallesi Budak Sokak'ta uyuşturucu satışı yapıldığının tespiti edilmesinin ardından dron destekli çalışma başlatıldı.

Yere bir şey atan motosikletli zanlıyı yakalayan ekipler, bu kişinin üzerinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelinin yere attığı pakette de 27 gram uyuşturucu olduğu tespit edildi.

Ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları aramada ise 455 gram esrar, 495 gram kokain, bir miktar likit esrar ve para, 2 hassas terazi ile 7 mermi ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.