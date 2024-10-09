Uyuşturucu Satıcısına 10 Yıl Hapis - Son Dakika
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Uyuşturucu Satıcısına 10 Yıl Hapis

Adana'da otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis ve 20 bin lira ceza verildi.

09.10.2024 11:48
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık H.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Şakirpaşa Mahallesi'nde otomobilinde gece saatlerinde gazete kağıdına sardığı uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen kişiye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alarak H.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık H.A. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uyuşturucu Satıcısına 10 Yıl Hapis - Son Dakika

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