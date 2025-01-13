Uyuşturucu Satıcıya 12 Yıl 6 Ay Hapis

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde metruk binada uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, 12 yıl 6 ay hapis ve 12 bin 500 lira adli para cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık N.Ç. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 29 Ağustos 2024'te sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'nde gece vakti metruk binada, parmak izi de tespit edilen poşette 31,90 gram sentetik uyuşturucuyu otomobille yanına giden kişiye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak N.Ç'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Tutuklu sanık N.Ç, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürerek tahliye ve beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 12 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı N.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.