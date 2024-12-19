Uyuşturucu Satıcıya 12 Yıl Ceza - Son Dakika
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Uyuşturucu Satıcıya 12 Yıl Ceza

Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanık H.G., 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

19.12.2024 14:17
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık H.G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 14 Ekim 2023'te Fatih Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Sanığın adresinde hassas terazi, üst aramasında da 72,6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran savcı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ceza verilmesini talep etti.

H.G. ise hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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