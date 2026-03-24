Uyuşturucu Satışına 16 Yıl Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uyuşturucu Satışına 16 Yıl Hapis

24.03.2026 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da tavuk kümesine gizlenen uyuşturucuyla yakalanan sanığa 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tavuk kümesine gizlediği 981 gram sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 16 yıl 6 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık İ.O. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 11 Mart 2025'te sanığın, Anadolu Mahallesi'nde müstakil evinin bahçesindeki tavuk kümesine gizlediği 981 gram sentetik uyuşturucuyu, gece vakti yanına gelen 2 kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, İ.O'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık ise savunmasında uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güncel, Adana, Ceza, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 11:16:48. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.