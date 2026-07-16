Uyuşturucu Soruşturmasında 25 Gözaltı - Son Dakika
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Uyuşturucu Soruşturmasında 25 Gözaltı

16.07.2026 08:22
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Bakırköy Başsavcılığı, sanatçı ve iş insanları dahil 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ile uyarıcı madde kullandığı, bunların kullanımını kolaylaştırdığı ve yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmelerine yönelik talimat verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Sanat, Suç, Son Dakika

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