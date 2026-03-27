Uyuşturucu suçlusu Bafra\'da yakalandı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (36), polisin çalışması sonucu yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 9 yıl 8 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Daha sonra harekete geçen ekipler, S.K.'yi ilçe merkezindeki caddede yakaladı. S.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından kapalı cezaevine teslim edildi.