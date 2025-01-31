Uyuşturucu Suçundan Aranan H.S.O. Kayseri\'de Tutuklandı

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KAYSERİ'de, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kesinleşmiş 61 yıl 10 ay 14 gün hapis cezası olan ve bu suçtan aranan H.S.O., yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında kesinleşmiş 61 yıl 10 ay 14 gün hapis cezası bulunan ve yine bu suçtan aranan H.S.O.'nun yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'ndeki adreste hükümlüyü yakaladı. Gözaltına alınan H.S.O., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.