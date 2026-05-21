Uyuşturucu Takibi: İki Şüpheli Tutuklandı

AYDIN'da sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, polisin takibi sırasında kaza yaptı. Gözaltına alınan Emrah Koldaş ve Yaşar Aslan, tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emrah Koldaş ve Yaşar Aslan'ın otomobille uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda, polis ekiplerinin dün takibe aldığı otomobilin sürücüsü 'dur' ihtarına uymadı. Aydın-İzmir Otoyolu'nda yaşanan takip sırasında otomobil, 2 araca çarpıp, kaçmayı sürdürdü. Kısa süre sonra durdurulan otomobildeki Emrah Koldaş ve Yaşar Aslan, gözaltına alındı. Şüphelilerin, otomobildeki uyuşturucu maddeleri yola attığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.