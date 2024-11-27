Uyuşturucu Ticareti Sanığına 15 Yıl Hapis

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık G.G, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 26 Nisan 2023'te PTT Mahallesi'ndeki evinde alüminyum folyo içine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Sanığın WhatsApp üzerinden uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışma yaptığını ve adreste hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, G.G'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.