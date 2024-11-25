Uyuşturucu Ticareti Suçundan 16 Yıl Hapis - Son Dakika
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Uyuşturucu Ticareti Suçundan 16 Yıl Hapis

Adana'da şırdan tezgahında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

25.11.2024 10:49
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde şırdan tezgahına sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 16 yıl 6 ay hapis ve 33 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık C.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın 15 Ocak'ta polis ekiplerince Atakent Mahallesi'ndeki şırdan sattığı tezgaha gizlediği uyuşturucuyu gece vakti yanına gelen S.Z'ye satarken yakalandığını, ayrıca tezgahın alt kısmında yapılan aramada 21 pakette 99 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alarak C.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık C.S. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ve 33 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uyuşturucu Ticareti Suçundan 16 Yıl Hapis - Son Dakika

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