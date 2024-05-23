Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı

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Uyuşturucu ticareti, kaçakçılık ve kara para aklama suçlarından kırmızı bültenle aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ile Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk, İstanbul'da yakalandı.

23.05.2024 11:04
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Fransa ve Hollanda tarafından kırmızı bülten çıkartılarak aranan 2 şüpheli, polis operasyonuyla İstanbul'da yakalandı. Şüphelilerin, uyuşturucu madde ticareti ve kara para gibi suçlara karıştığı tespit edildi.

EDİRNE SINIRINDAN GİRİŞ YAPMIŞ

Emniyet teşkilatı yurt içinde çok sayıda suçlu ve örgütle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. 28 Şubat'ta Edirne İpsala Kara Hudut kapısından Türkiye'ye giriş yapan ve hakkında İnterpol kırmızı bülteni yayınlanan Sead Dedeic, düzenlenen bir operasyonla yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

TÜRKİYE'YE GİRECEĞİ SIRADA YAKAYI ELE VERDİ

Hakkında Nisan ayında kırmızı bülten çıkartılan Marciano Eugene Ruimwijk de Türkiye'ye giriş yaptığı sırada düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

"HANGİ BÜLTENLE ARANIRSA ARANSIN NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun görüntülerine yer vererek "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu bu şahısları yakalayan Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul\'da kıskıvrak yakalandı

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Son Dakika Güncel Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • elhasaneyadabo: Rahmetli süslü,ah süslü vah süslü 15 2 Yanıtla
  • İsmail Aydemir: evet olması gereken de bu İtalya'da yakalanan çete liderinin ne işi varmış İtalya'da Türkiye var iken 3 0 Yanıtla
  • Emre Yildirim: helal olsun Türk polisi yakalar 1 0 Yanıtla
  • Serkan Genç: Sorgulayın sonrada uyutun 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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