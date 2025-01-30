Uyuşturucu Ticareti Yapan Hükümlü Yakalandı

Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 19,5 yıl hüküm giyen kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan 19,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Çetin Ö'nün merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığını belirledi.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyon sırasında kaçmaya çalışan hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı.
Çetin Ö, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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