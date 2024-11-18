Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 16 Yıl Ceza - Son Dakika
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Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 16 Yıl Ceza

Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan C.I., 16 yıl 6 ay hapis ve 30 bin lira ceza aldı.

18.11.2024 10:17
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 16 yıl 6 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık C.I, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 11 Kasım 2023'te Kiremithane Mahallesi'nde gece vakti otomobilinde uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Otomobilin bagaj kısmında hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, C.I'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık C.I. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 16 Yıl Ceza - Son Dakika

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