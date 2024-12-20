Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 40 Yıl 9 Ay Hapis - Son Dakika
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Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 40 Yıl 9 Ay Hapis

Adana'da uyuşturucu ticareti yapan M.T. 40 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

20.12.2024 10:47
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, "eylemini birden fazla fiille gerçekleştirdiği" için 40 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar C.K. ve N.D. ile avukatları ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 17 Ağustos 2023'te Dedekorkut Mahallesi İlbey Güneş Caddesi'nde M.T'nin kendisine ait evde sanıklar C.K. ve N.D'ye alüminyum folyoya sarılı şekilde sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandığını ve sanıkların benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste bir miktar sentetik uyuşturucuyla M.T'ye ait otomobilin bagajında hassas terazi, üzerinde de 8,53 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini kaydeden savcı, sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.T. savunmasında, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar C.K. ve N.D. de hakkındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan "eylemini birden fazla fiille gerçekleştirdiği" gerekçesiyle sanık M.T'yi 40 yıl 9 ay hapis ve 81 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı.

Heyet sanık N.D'yi 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına, sanık C.K'yi de 6 yıl 3 ay hapis ve 12 bin 500 lira adli para cezasına mahkum ederek mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 40 Yıl 9 Ay Hapis - Son Dakika

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